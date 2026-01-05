メタプラネットは急伸。２０２５年１２月３０日取引終了後、ビットコイン・インカム事業の２５年１２月期通期の売上高見通しについて、前回予想の６３億円から８５億８１００万円に上方修正すると発表した。これが好感されている。 ビットコインデリバティブに係る受取オプション料、実現損益、並びに当該ポジションに係る期末時点での評価損益を反映した。ビットコイン・インカム事業はビットコインデリバティブを活用して