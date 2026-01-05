養命酒製造が一時ストップ安の４４８０円に売られる場面があった。昨年１２月３０日の取引終了後、株式非公開化に向けた入札で米投資会社ＫＫＲ＜KKR＞に付与した優先交渉権を失効させたと発表したことが売り材料視されている。 筆頭株主である湯沢（東京都渋谷区）が株式を売却する意向を有しないことを確認したためで、これにより養命酒ではＫＫＲによる株式の公開買い付けは実施されないものと理解しているという。なお