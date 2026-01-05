ダイヘンが大幅反発している。この日、搬送ロボット「ＡｉＴｒａｎ５００」が、日刊工業新聞社主催の「２０２５年第６８回十大新製品賞」の「本賞」を受賞したと発表しており、好材料視されている。 十大新製品賞は該当する年に開発・実用化した新製品の中から日本の産業やものづくり、国際競争力の強化に貢献する優れた製品を厳選し表彰するもの。「ＡｉＴｒａｎ５００」の受賞は、生産現場や物流倉庫などのさまざまな搬送