¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢¤Ï¡¢1·î4Æü¤ÎÆÈÎ©µ­Ç°Æü¤Ë³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤à¼õ·º¼Ô¤é6000¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Ë²¸¼Ï¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ì±¼çÇÉ»ØÆ³¼Ô¤Î¥¢¥¦¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¹¡¼¡¦¥Á¡¼»á¤Ï°ÍÁ³¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢¤Ï4Æü¡¢ÆÈÎ©µ­Ç°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿ÍÆ»Åª¤ÊÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¼õ·º¼Ô6134¿Í¤Ë²¸¼Ï¤òÍ¿¤¨¡¢¼áÊü¤¹¤ë¤È¡¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2021Ç¯¤Î·³»ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¸å¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿Ì±¼çÇÉ»ØÆ³¼Ô¤Î¥¢¥¦¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¹¡¼¡¦¥Á¡¼»á¤Ï¡¢²¸¼Ï