¹ñ²ñµÄ»öÆ²2025Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿125¿Í¤Î»ñ»ºÊó¹ð½ñ¤¬5Æü¡¢¹ñ²ñµÄ°÷»ñ»º¸ø³«Ë¡¤Ë´ð¤Å¤­¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î½¸·×¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°¤ò½ü¤¯ÍÂÃù¶â¤Ê¤É¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ÈÅÚÃÏ¡¢·úÊª¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»ñ»º¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï3082Ëü±ß¡£Á°²ó23Ç¯¸ø³«Æü¤ËÈæ¤Ù547Ëü±ßÁý¤¨¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¸ÅÀî½Ó¼£»á¤Ç¡¢5²¯8850Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¸ÅÀî»á¤ò´Þ¤á8¿Í¤¬1²¯±ßÄ¶¤Î»ñ»º¤òÊó¹ð¤·¡¢Ê¿¶Ñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£»ñ»º¤¬1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï¸ÅÀî»á¤Î¤Û¤«¡¢¸¶ÅÄ½¨°ì»á¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ë