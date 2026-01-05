2026年の年頭にあたり、NTT 代表取締役社長 社長執行役員 CEO 島田明氏は年頭所感として、以下を発表した。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。本年は、「光電融合元年」となります。AI時代となり、大量に消費される電力をいかに削減していくか――この大きなチャレンジが本格的にスタートします。大阪・関西万博でお披露目した「IOWN光電融合デバイス」は、性能を倍増させ、いよいよお客様にご利用いただく最終準備段階を迎えます