µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡Á?¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢Çò¤¤¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢È´·²¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´¨¤µÂÑÀ­¶¯¤¹¤®¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤ª¿¬¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤«¤éºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë