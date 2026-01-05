¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö¥­¥Ã¥Á¥óÍÑ¥é¥Ù¥ë¥Æ¡¼¥×¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥Þ¥¹¥­¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤Î¡Ömt¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥«¥â°æ²Ã¹©»æ¤È¤Î¥³¥é¥ÜÉÊ¡ª110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹18ÅÙ¤ÎÎäÅà´Ä¶­¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë¶Ã¤­¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¼ÂÍÑÀ­¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ì¾ÉÊ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¥À¥¤¥½¡¼¥­¥Ã¥Á¥óÍÑ¥é¥Ù¥ë¥Æ¡¼¥×¡ÊPITTA PETTA¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥óB¡¢15mm¡ß3m¡Ë²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ