¥»¥ê¥¢¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¡ª¥ì¥ó¥³¥ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê·Á¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹♡¹ñ»º¤Î¥Ò¥Î¥­ºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÎÉ¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É¡¤«¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¨¥³¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤¬Áá¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Ò¤Î¤­¥ì¥ó¥³¥ó¥³¡¼¥¹¥¿¡¼²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§8.5cm¡ß7.3cm¡ß0.5cm