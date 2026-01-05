アストロズは４日（日本時間５日）、西武からポスティングシステムを利用し、３年最大６３００万ドル（約９９億円）で契約合意した今井達也投手の背番号が「４５」に決まった。球団公式サイトで公示した。過去にはコール（１９、２０年、現ヤンキース）らも着用しており、昨季は空き番号となっていた。今井は西武時代の２３年からは「４８」を背負っていた。今井の入団会見は５日（同６日）に本拠地のダイキン・パークで予定し