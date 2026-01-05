元TOKIO城島茂（55）が5日、1日に創業した代表取締役を務める会社「株式会社城島ファーム」の公式サイトを立ち上げた。公式（旧ツイッター）アカウントも開設された。公式サイトでは事業内容は芸能活動、講演、地域、教育、社会連携、EC事業で資本金は1000万円。注目の芸能活動については「これまでと変わらず、テレビ・ラジオ・雑誌・執筆活動などを継続。発信を通じて“人と社会をつなぐ”メッセージを届けてまいります」とした