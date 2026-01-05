YouTuber¤Î¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡Ê45¡Ë¤¬3Æü¡¢¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³á¸¶ÍºÂÀ¤ÎÉô²°¡×¤ò¹¹¿·¡£¹ëÅ¡¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·µï¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö²¿²¯¤À¤³¤ì¡×Âç¹ëÅ¡¤Î¿·µï¤ÎÆâÉô¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤Ï2007Ç¯¡¢Æ°²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¡Ê40¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢18ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦Åß»í¤«¤é5ºÐ¤Î»°½÷¡¦±©Î±¤Á¤ã¤ó¤È¡¢5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯10·î28Æü¤Ë¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¿·µï¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¡£