Ê¡²¬¸©·ÙÈ¬È¨Åì½ð¤Ï5Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶è¤ÎÃËÀ­¤¬»ý¤Ä·ÈÂÓ¤Ë4Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤é¤«¤é²Í¶õÀÁµá¤Îµ¶ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÅÅÏÃ¤Ï¡Ö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÌ¤Ç¼ÎÁ¶â¤¬¤¢¤ë¡£¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤òÌ¤Ç¼ÎÁ¶âÊ¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç·Ù»¡¤ä²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤³¤Î¸å¹ÔÀ¯½ñ»Î¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦ÆâÍÆ¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¤òÌ¾¾è