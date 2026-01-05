¥¢¥¹¥È¥í¥º°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö45¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥í¥¹¥¿¡¼¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö45¡×¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£À¾Éð¤Ç¤ÏÆþÃÄ¤·¤¿2017Ç¯¤«¤é¡Ö11¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢23Ç¯¤«¤é¤Ï»Õ¾¢¤È¶Ä¤°Éð·¨¾ÍÂÀ»á¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö48¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¡Ö11¡×¤Ï³°Ìî¼ê¥­¥ã¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¡¢¡Ö48¡×¤Ïº¸ÏÓ¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥ª¥«¡¼¥È¤¬¤¹¤Ç¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö45¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó