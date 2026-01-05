¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤È¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ¡Ê28¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ¤­½é¤á¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö»ú¤¹¤´¤¯¾å¼ê¡×´õ¶õ¤Î½ñ¤­½é¤á 17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿2024Ç¯11·î26Æü¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´õ¶õ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢Êì¤ÎÆü¤ËÂ£¤Ã¤¿¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥±¡¼¥­¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¡¢¥¯¥Ã¥­¡¼´Ì¤Ê¤É¡È¥×¥í´éÉé¤±¡É¤Î¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2026Ç¯1·î3Æü¤Ï¡¢¿·Ç¯ºÇ½é¤È¤Ê¤ëÆ°²è¤Ç