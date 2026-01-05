すかいらーくレストランツは、きょう5日から1月21日までの17日間、ガストやバーミヤンなど全12ブランドを対象にした「“新春”お年玉クーポンキャンペーン」を実施する。対象は過去最大規模となる全85種類で、公式の「すかいらーくアプリ」を通じて配信される。【画像】全12ブランド対象“お年玉クーポン”はすかいらーくアプリ今回のキャンペーンでは、最大で税込385円引き（chawan「＜キッズ＞ハンバーグ＆からあげ」の割引