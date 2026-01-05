¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢Ìä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Îºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥É¥í¥¹¥­»á¤¬¡¢¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿²óÅ¾¤¹¤ë¾®Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æºî¤êÊý¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Can Spinnershttps://evan.widloski.com/posts/spinners/¥¦¥£¥É¥í¥¹¥­»á¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶õ¤­´Ì¥¹¥Ô¥Ê¡¼¤ÎÆ°¤­¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥Ï¥ó¥É¥¹¥Ô¥Ê¡¼¤Û¤ÉÀª¤¤¤è¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ë¥¯¥ë¤È²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©Äø1¡§¼´¤Îºî