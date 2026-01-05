ブルージェイズは４日（日本時間５日）、巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）との４年契約合意を正式発表した。球団公式ＳＮＳでは、日本語で「契約合意しました」「ブルージェイズへようこそ」と歓迎した上で、岡本を「ヤング・ジェネラルは破壊力抜群だ！」と、“新愛称”で紹介した。「ＴｈｅＹｏｕｎｇＧｅｎｅｒａｌ（ザ・ヤング・ジェネラル）」の正体は、岡本の愛称で