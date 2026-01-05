２６年北中米Ｗ杯の１次リーグで対戦するチュニジア代表のサミ・トラベルシ監督が、解任されたと複数のメディアが報じた。４日にアフリカネーションズ杯のベスト１６でマリにＰＫ戦の末に敗れ、チュニジアサッカー連盟から解任が発表されたと言う。アフリカ王者を決めるアフリカネーションズ杯の決勝トーナメント１回戦。チュニジアは前半に退場者を出したマリに対し、後半４３分に先制したが、同アディショナルタイムにハンド