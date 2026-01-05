今日5日も太平洋側の地域では空気の乾いた状態が続き、関東など乾燥注意報が発表されている所があります。火の取り扱いにご注意ください。昨日4日、岩手県宮古市などに発令された林野火災警報は注意報に切り替わりましたが、山火事には引き続き注意が必要です。関東などに乾燥注意報林野火災警報とは今朝(5日)は、北海道の太平洋側から東海は広い範囲で晴れています。近畿から九州は所々で雨が降っていますが、昼頃からは晴れ間