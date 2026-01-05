¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê1¥É¥ë¡á156.11±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ+0.19±ß¡Ë ³ä¹â¥¾ー¥ó¡§156.84¤è¤ê¾å ¸½ÃÍ¡§156.99 ³ä°Â¥¾ー¥ó¡§155.38¤è¤ê²¼ ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÍýÏÀ²Á³Ê 2026/01/02155.92 2026/01/01155.50 2025/12/31155.54 2025/12/30155.90 2025/12/29155.92 ¡ÊÃí¡Ë¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¤È¤Ï¡© Klug¥Áー¥à¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍøº¹¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼«Æ°