まんだらけは大幅高。２０２５年１２月３０日取引終了後、１１月の月次売上高を発表した。既存店売上高は前年同月比１８．２％増と、前月（８．５％増）から伸び率が拡大。全店ベースも同１８．１％増だった。これを好感した買いが入っている。 秋葉原で年１回開催している自社イベント「大まん祭」でイベント関連や物販販売が好調だったことに加え、同エリアにある他の店舗においても来店増加などの波及効果があった