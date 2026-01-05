旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数77万人超の人気YouTuberいけちゃん（28）が5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。本名を明かした。「新年に乾杯！」と題した動画で、「今年は等身大でいかせてもらいます」と前置きした上で「いけちゃん改め、池端茉央です」と本名を明かした。その上で「正直、私は今までキャラクターをつくりすぎた。去年は日本全国そして海外も、いろんなところを飛び回