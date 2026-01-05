昨年６月の東京都議選で当選した都議１２７人の資産が５日午前、公開された。不動産や預貯金（普通・当座預金を除く）などを合計した１人当たりの平均資産額（株式、貸付・借入金を除く）は約１６４１万円で、２０２２年の前回公開時（約１８０３万円）から約１６２万円減った。２０〜３０歳代の議員が増えて平均年齢が下がったことなどが影響したとみられる。都資産公開条例に基づき、任期開始日の昨年７月２３日時点の資産と