Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»öºîÀï¤ÇÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Âç¤­¤¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÆ°¤­µîÇ¯¡¢½é¤á¤Æ5Ëü±ßÂæ¤Ç°ìÇ¯¤ò½ª¤¨¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢600±ß¤¢¤Þ¤ê¾å¾º¤·¤Æ¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¾å¤²Éý¤Ï¤½¤Î¸å¡¢1100±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ë¤Ïº£Ç¯¤â³ô²Á¤Ï·øÄ´¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢AI¤ä¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤òµá¤á¤ëÀ¼