¡Ú»ý´Ý½¤°ì 77ºÐÌ¾¾­¤Î¹â¹»ÌîµåÏÀ¡Û#80¡Ú»ý´Ý´ÆÆÄ¥³¥é¥à¡Û¶µ¤¨»Ò¤ÎÀáÌÜ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯ DeNA¿¼ÂôË±²ð¤Î»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢º£Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤ªÉÕ¤­¹ç¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯Ëö¤ÎÅö¥³¥é¥à¤Ç¡ÖÂÐ³°»î¹ç¶Ø»ß´ü´Ö¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£12·î¤«¤éÎý½¬¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤ËÎý½¬¤¬¹¥¤­¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³