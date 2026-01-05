¥°¥ë¡¼¥×BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡ÊËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤Î¼«ÂðÁ°¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í½÷À­¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥È¡¼¥­¥ó¥°¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ù»¡¤ËÎ©·ï¤µ¤ì¤¿¡£4Æü¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ëÎµ»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë·Ù»¡½ð¤ÏÆ±Æü¸á¸å¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤Î½÷À­¤ò¥¹¥È¡¼¥«¡¼½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÎ©·ï¤·¤¿¡£¤³¤Î½÷À­¤Ï¡¢Îµ»³¶è¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Î¼«ÂðÁ°¤ÇÍ¹ÊØÊª¤òÅê¤²ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÁû¤®¤òµ¯¤³¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À­¤ÏÀè·î¤Ë¤â2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Î