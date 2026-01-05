占星術と血液型、それぞれの個性が重なり合う48通りの運命。あなたの2026年の仕事運がどんな物語になるのか--ここからその答えを紐解きましょう。→総合運→金運TOP10 - 輝きと成功を掴む運命今年、最高の追い風を受ける10組。情熱、直感、行動力のすべてが噛み合う「飛躍期」。○【1位】獅子座 × O型自ら光を放ち、舞台がどんどん広がっていく一年。思いきって踏み出した挑戦が評価につながり、存在感も一段と高まります。○【2