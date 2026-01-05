¡Úº£Æü¤Î¤Ë¤ã¤ó¤³¥¿¥¤¥à¡Á¡û¡û¤µ¤ó²È¤ÎÇ­¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë Vol.194¡Û¡ÖÇ­¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤éÊÝ¸îÇ­¡×¤È¤¤¤¦É÷Ä¬¤¬¹­¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£Æ°Êª¤ÎÌ¿¤ò¥â¥Î°·¤¤¤¹¤ë°ìÉô¤Î°­ÆÁ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼Á´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÀìÌç¤È¤¹¤ëÇ­¼ï¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¡¢Ì¿¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤â¤¤¤ë¡£¿ùËã°á¤µ¤ó¡Ê¡÷from Olivia