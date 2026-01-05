◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）観衆４万６９１３（超満員札止め）新日本プロレスは４日、東京ドームで「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム棚橋弘至引退」を開催した。ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合は、ＧＬＯＢＡＬ王者の辻陽太が２９分２０秒、逆エビ固めで世界ヘビー級王