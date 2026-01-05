岡本和真内野手【ニューヨーク共同】米大リーグのブルージェイズは4日、プロ野球巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（29）と4年総額6千万ドル（約94億2千万円）の契約で合意したと発表した。6日午後1時（日本時間7日午前3時）から本拠地トロントで入団記者会見を行う。ブルージェイズはメジャーで唯一、米国外のカナダに本拠地を置く。1992、93年にワールドシリーズ（WS）を2連覇。昨年