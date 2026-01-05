¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ï4Æü¡¢FWÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¡Ê21¡Ë¤òº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÉÍÌî¤ÏINAC¿À¸Í¤«¤é2023Ç¯¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë