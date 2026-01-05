½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¡Ê34¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¨¤ª¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö1/5 19:00¡Á #¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¥É¥ó ¤Ë·î9¥ä¥ó¥É¥¯¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿ÆâÅÄ¡£¡ÖÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÉ¹µû¤Ï·î10¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÇÐÍ¥¡¦µÜÂôÉ¹µû¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¥ì¥×¥í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£