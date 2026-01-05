俳優の仲野太賀（32）が主演を務める今年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は4日、15分拡大でスタート。初回の世帯平均視聴率は13・5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが5日、分かった。視聴形態が配信に移る中、前作「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（2025年）の初回12・6％を0・9ポイント上回る好発進。2023年「どうする家康」以来3年ぶりの戦国大河、1996年「秀吉」以来30年ぶりに豊臣家を題材にした