¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¼è°ú¡ÖÂçÈ¯²ñ¡×¤ò·Þ¤¨¤¿Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢1400±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢ÂçÉý¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²ÁÇ¯»Ï¤Î¼è°ú¤Ï670±ß¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È 5Ëü1000±ß¤ò²óÉü°ì»þ1400±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤êÇ¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î¼è°ú¤ò·Þ¤¨¤¿¤­¤ç¤¦¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏµîÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ670±ß¹â¤¤¡¢5Ëü1010±ß¤È¡¢È¿È¯¤·¤Æ¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÀáÌÜ¤Î5Ëü1000±ß¤ò