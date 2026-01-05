Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î´ó¤êÉÕ¤­¤ÏºòÇ¯Ëö¤ËÈæ¤Ù¤Æ670±ß°Ê¾å¹â¤¤5Ëü1010±ß¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾å¤²Éý¤Ï1000±ß°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤ÇÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ 