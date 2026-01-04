インプラント治療の後に、頭痛や肩こりを感じることは珍しくありません。治療そのものが直接の原因とは限りませんが、噛み合わせの変化や筋肉、関節への負担が影響している可能性があります。 本記事ではインプラント治療後に頭痛や肩こりが起こる原因について、以下の点を中心にご紹介します。 インプラントとはどのような歯科治療なのか インプラント治療後に頭痛や肩こりが起こる原因 インプラント治療後の症状で受診すべき