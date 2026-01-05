¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä vs ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥ÄÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊBrooklyn¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä 127 - 115 ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä NBA¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥ÄÂÐ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤¬¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊBrooklyn¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥Ä¤¬¥êー¥É¤·33-29¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£Âè2¥¯