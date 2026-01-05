「成功した大統領」になるための条件を、あえて1つだけ選ぶとしたら何だろうか。断言するが、「言葉」だと確信している。言葉の中に、知識や政治力、政策遂行能力など、あらゆる要素が凝縮されているからだ。【解説】「“強い高市首相”に支持率高止まり」韓国経済誌が読み解く“高市ニッポン”最近、韓国で全国民を対象に生中継されている各省庁の業務報告において、大統領の「言葉」は間違いなく話題になっているが、同時に数多