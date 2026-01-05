¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¤Ï4Æü¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Î¥é¥Ð¥È¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤È¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤¬8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ò1¡½0¤ÇÂà¤±¡¢¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò2¡½1¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë