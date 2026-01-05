● 連日のようにニュースを騒がせる「エヌビディア(NVDA)」の最高値更新。 右肩上がりのチャートを見るたび、「あの時買っておけば」「今から飛び乗っても、高値で掴まされるだけでは?」と、焦りや諦めを感じている人も多いのではないだろうか。だが今、エヌビディアへの投資を見送り、あえて"別の場所"に資金を移すことで、着実に資産を増やしている投資家たちがいる。彼らが狙うのは、AIチップそのものではなく、その製造になく