寒い冬になっても【セブン-イレブン】では新作「アイス」が目白押し。じっくり味わいたくなるカップタイプから、お手軽なバータイプまで、種類豊富にラインナップしています。冷たさで気分をシャキッとさせたい時にもうってつけ。今回は日替わりで食べたくなりそうな、イチオシの新作をご紹介します。 コクが楽しめそうな「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ＜和紅茶バタークリームケーキ＞」