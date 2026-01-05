東京・原宿の太田記念美術館で、本年最初の展覧会「浮世絵おじさんフェスティバル」が開催されます。浮世絵の風景画などの片隅には、しばしば味わい深い人物― “おじさん” たちが描かれています。楽しそうに旅をしたり、仕事に励んだり、グルメに舌鼓を打ったり。彼らは決して絵の脇役にとどまらず、見れば見るほど個性豊かで、愛嬌にあふれています。本展では、前後期あわせて 150 点を超える作品を通して、浮世絵に描かれた多