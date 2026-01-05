仕事を丁寧にやろうとしすぎて、ドツボにハマった経験はないだろうか。かつてそんな状態に苦しんでいた筆者は、所ジョージのアドバイスをきっかけに仕事が一気に楽になったという。自由気ままに生きている所さんらしい言葉は、全ビジネスパーソンの参考になるはずだ。※本稿は、吉本総合芸能学院（NSC）東京校・大阪校講師の桝本壮志『時間と自信を奪う人とは距離を置く』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。仕事観を一変