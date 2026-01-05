ブルージェイズは４日（日本時間５日）、巨人からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）との４年契約合意を正式発表した。球団公式インスタグラムには日本語で「契約合意しました」とメッセージを添え、岡本の特別動画を公開。動画内では主にＷＢＣで躍動する岡本の映像とともに「ブルージェイズへようこそ」「若大将」と日本語のキャプションも記し、加入を歓迎した。岡本は２４年１２月の