【ニューヨーク共同】米大リーグ、ブルージェイズは4日、プロ野球巨人からメジャー移籍を目指していた岡本和真内野手（29）と4年総額6千万ドル（約94億2千万円）の契約で合意したと発表した。6日（日本時間7日）に入団記者会見を行う。