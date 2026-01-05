お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（49）の妻で「サウナの女神」と呼ばれる女優でタレントの清水みさと（33）が5日までに自身のインスタグラムを更新。夫婦の写真を公開した。「シンガポールで大笑い初め」と書き出した清水。夫婦でグラスを片手に向かい合って大笑いする様子をアップした。ファンからは「お二人ともすてきです」「愛じゃよ！愛！」「そうゆうの素敵すぎます」「夫婦で、幸せ」「仲良し夫婦ステキです」「