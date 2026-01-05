「ここは俺に任せて先に行け」……そう言って仲間を逃し、一人で魔神王と戦い続けた男が帰還したら、10年の月日が流れ「伝説の英雄」になっていた……。シリーズ累計425万部突破の人気作「ここ俺」のアニメ放送時期が決定。グリーエンターテインメント株式会社は1月4日、TVアニメ「ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。」を2026年4月より放送開始すると発表しました。あわせて、ティザーPVや