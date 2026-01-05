アトレチコ・マドリード戦の後半、攻め込むレアル・ソシエダードの久保（左）＝サンセバスチャン（共同）【サンセバスチャン（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで4日、レアル・ソシエダードの久保建英はホームのアトレチコ・マドリード戦で0―1の後半10分に同点ゴールをアシストし、同44分に退いた。J1京都から期限付き移籍中の喜多壱也は初めてベンチ入りしたが、出番はなかった。試合は1―1で引き分けた。マジョ