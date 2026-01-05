イーロン・マスク氏（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】実業家イーロン・マスク氏が率いる米スペースX社の衛星通信サービス「スターリンク」は4日、ベネズエラ国民に対してインターネットサービスを2月3日まで無料で提供すると発表した。X（旧ツイッター）で明らかにした。スターリンクは、ウクライナ軍も通信に利用している。